«Лацио» продает Гендузи «Фенербахче» за 29 млн евро с учетом бонусов
Маттео Гендузи продолжит карьеру в Турции.
Полузащитник «Лацио» Маттео Гендузи перейдет в «Фенербахче».
Клубы достигли устной договоренности о трансфере 26-летнего футболиста за 29 миллионов евро с учетом бонусов, сообщает Фабрицио Романо. Между клубами ведется подготовка документов для окончательного одобрения сделки на этой неделе.
Сам игрок уже согласовал условия личного контракта с «Фенербахче».
В текущем сезоне Серии А Гендузи провел 15 матчей, отличившись 2 голами и 1 ассистом. Его статистика – здесь.
Аморим
Мареска
Оба одинаково!
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости