«Лацио» продает Гендузи «Фенербахче» за 29 млн евро с учетом бонусов

Маттео Гендузи продолжит карьеру в Турции.

Полузащитник «Лацио » Маттео Гендузи перейдет в «Фенербахче ».

Клубы достигли устной договоренности о трансфере 26-летнего футболиста за 29 миллионов евро с учетом бонусов, сообщает Фабрицио Романо. Между клубами ведется подготовка документов для окончательного одобрения сделки на этой неделе.

Сам игрок уже согласовал условия личного контракта с «Фенербахче».

В текущем сезоне Серии А Гендузи провел 15 матчей, отличившись 2 голами и 1 ассистом. Его статистика – здесь .