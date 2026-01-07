Депутат Журова: «Пиво не сделает наш футбол зрелищнее, но и помешать не должно. Запрет вводили из-за того, что нация употребляла чрезмерное количество спиртного. Ситуация изменилась»

Светлана Журова: пиво не сделает наш футбол зрелищнее, но и помешать не должно.

Депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась о возможном возобновлении продажи пива на стадионах.

«Вопрос возвращения продажи пива на стадионы дискуссионный, двойственный. В свое время запрет на продажу алкоголя на спортивных объектах вводили из-за того, что нация употребляла чрезмерное количество спиртного. К тому же тогда это приводило к проблемам с правопорядком на стадионах.

Сейчас ситуация изменилась, поменялось отношение к алкоголю и в целом к культуре поведения в обществе. Поэтому возвращение пива сейчас – актуальный вопрос.

Другое дело, что целью этого не должно быть повышение зрелищности, потому что пиво явно не сделает наш футбол более зрелищным. Но и помешать оно не должно.

Цели у этого другие, как я понимаю – чтобы клубы могли больше зарабатывать и тратить эти средства на развитие академий, стадионов и так далее», – сказала Журова.