  • «Бавария» и Упамекано близки к продлению контракта. Зарплата защитника составит 20 млн евро, осталось согласовать условия отступных
«Бавария» и Упамекано близки к продлению контракта. Зарплата защитника составит 20 млн евро, осталось согласовать условия отступных

«Бавария» и Дайо Упамекано близки к продлению контракта.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Бавария» и Дайо Упамекано достигли устного соглашения о структуре, продолжительности нового контракта и зарплате защитника.

Последний ключевой момент, который обсуждается, – пункт об отступных и период, когда они будут доступны для других клубов.

Инсайдер Фабрис Хокинс сообщает, что мюнхенцы предлагают французу зарплату в 20 млн евро в год по новому договору.

Нынешнее соглашение футболиста рассчитано до 30 июня.

В этом сезоне Упамекано провел 12 матчей в Бундеслиге, отметившись одним голом. Подробная статистика 27-летнего игрока доступна по ссылке.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
logoДайо Упамекано
logoБавария
logoбундеслига Германия
деньги
logoСборная Франции по футболу
Фабрицио Романо
