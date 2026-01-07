«Бавария» и Упамекано близки к продлению контракта. Зарплата защитника составит 20 млн евро, осталось согласовать условия отступных

«Бавария» и Дайо Упамекано близки к продлению контракта.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Бавария » и Дайо Упамекано достигли устного соглашения о структуре, продолжительности нового контракта и зарплате защитника.

Последний ключевой момент, который обсуждается, – пункт об отступных и период, когда они будут доступны для других клубов.

Инсайдер Фабрис Хокинс сообщает , что мюнхенцы предлагают французу зарплату в 20 млн евро в год по новому договору.

Нынешнее соглашение футболиста рассчитано до 30 июня.

В этом сезоне Упамекано провел 12 матчей в Бундеслиге, отметившись одним голом. Подробная статистика 27-летнего игрока доступна по ссылке .