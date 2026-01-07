Агент Баринова об АЕК: «Никакого предложения «Локомотиву» не поступало, с Николичем не общались. Не нужно относиться к этим новостям серьезно»
Агент Баринова: никакого предложения от АЕК не поступало.
Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, опроверг информацию об интересе АЕК к футболисту.
Ранее появилась информация, что АЕК готов заплатить за Баринова 1,5 млн евро. Сообщалось, что в приглашении хавбека заинтересован главный тренер греческого клуба Марко Николич, работавший в «Локомотиве».
«Не нужно относиться серьезно к этим новостям. Насколько я владею информацией, никакого предложения от АЕК не поступало. Не было никакого общения ни с Марко Николичем, ни с кем-либо из клуба.
Точно могу сказать, что на вчерашний день в «Локомотиве» не было предложения, мы ни с кем не контактировали», – сказал Кузьмичев.
