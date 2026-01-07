Лионель Месси: «Чувствую себя странно, говоря на другом языке, мне это не нравится. Мой английский можно понять, думаю»

Лионель Месси: чувствую себя странно, говоря по-английски.

Нападающий «Интер Майами » и сборной Аргентины Лионель Месси признался, что не любит говорить по-английски.

«В основном говорить на другом языке мешает застенчивость. Я чувствую себя странно, мне это не нравится. Честно говоря, я думаю, что могу говорить по-английски так, чтобы меня понимали», – сказал Месси.

Лионель Месси: «Я бываю охренеть каким странным. Я наслаждаюсь одиночеством. Нравится быть в тишине – беготня троих детей порой утомляет»