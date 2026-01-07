Лионель Месси: «Чувствую себя странно, говоря на другом языке, мне это не нравится. Мой английский можно понять, думаю»
Лионель Месси: чувствую себя странно, говоря по-английски.
Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси признался, что не любит говорить по-английски.
«В основном говорить на другом языке мешает застенчивость. Я чувствую себя странно, мне это не нравится. Честно говоря, я думаю, что могу говорить по-английски так, чтобы меня понимали», – сказал Месси.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Ole
