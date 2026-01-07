Микель Артета: «Ливерпуль» может играть по-разному, у них отличный тренер, мы должны осознавать это. Разрывы не так уж велики, «Арсеналу» есть что доказывать»

Артета о матче с «Ливерпулем»: «Арсеналу» есть что доказывать.

Главный тренер «Арсенала » Микель Артета поделился ожиданиями от матча с «Ливерпулем » в 21-м туре АПЛ.

«Мы лидируем в таблице, играем дома с по-настоящему серьезным соперником. Мы хотим сохранить свои позиции. Для этого нам нужно показывать отличную игру на протяжении всего матча. Нам есть что доказывать.

Разрывы не так уж велики. Мы все время говорим об этом. У «Ливерпуля» отличный тренер. У них потрясающее структурное понимание, что делать с игроками, которые завтра будут в основном составе. Они могут играть по-разному, потому что это немного изменит то, чего мы можем ожидать завтра, и мы должны осознавать это и сосредоточиться на том, что должны делать», – сказал Артета.