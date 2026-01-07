Флетчер о предложении возглавить «МЮ»: «Первое, о чем я подумал – надо поговорить с Фергюсоном, я всегда обсуждаю с ним важные решения. Я был горд и шокирован, все решилось быстро»

Даррен Флетчер: предложение возглавить «МЮ» стало неожиданностью.

Даррен Флетчер рассказал, что советовался с Алексом Фергюсоном перед тем, как принять предложение возглавить «Манчестер Юнайтед».

Флетчер назначен исполняющим обязанности главного тренера «МЮ» после увольнения Рубена Аморима.

«Невероятно, но все решилось быстро. Я был шокирован и горд, и первое, что пришло мне в голову – это то, что мне лучше поговорить с сэром Алексом [Фергюсоном]. Я рассказываю сэру Алексу обо всех важных решениях, которые я принимаю в футболе, – его слова перекликались с моими мыслями о том, что нужно поступать так, как будет лучше для клуба, и я всегда к этому стремился.

То, что я возглавлю «Манчестер Юнайтед », было выше моих самых смелых фантазий. Это свалилось на меня неожиданно, и, наверное, это хорошо, потому что у меня не было времени подумать. Если бы мне сказали об этом заранее, я бы, вероятно, упустил эту возможность, так что внезапность помогла мне быстро отреагировать и действовать естественным образом. К счастью, я знаю этот клуб, знаю людей в клубе и знаком с игроками», – сказал Флетчер .