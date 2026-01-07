АЕК не подпишет Баринова. Хавбек «Локо» перейдет в ЦСКА (Андрей Панков)

Баринов не перейдет в АЕК.

Полузащитник «Локомотива » Дмитрий Баринов не перейдет в АЕК .

Ранее сообщалось , что греческий клуб может подписать Баринова зимой за 1,5 млн евро по просьбе главного тренера Марко Николича.

Инсайдер Андрей Панков опроверг эту информацию, отметив, что вариант с переходом в АЕК был у Баринова прошлым летом. Ожидается, что полузащитник перейдет в ЦСКА .