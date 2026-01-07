Слот об «Арсенале»: «Они еще лучше, чем в прошлом сезоне. «Ливерпулю» не хватает стабильности: было несколько впечатляющих побед, но были и невыразительные ничьи и поражения»

Арне Слот: у «Ливерпуля» 9 матчей без поражений, но ничьих слишком много.

Арне Слот высказался о последних результатах «Ливерпуля» перед матчем 21-го тура АПЛ с «Арсеналом».

«Красные» не проигрывают с ноября – 5 побед и 4 ничьих.

«У нас 9 матчей без поражений, но ничьих слишком много. Где мы находимся? Думаю, я уже много раз говорил, что ответ на этот вопрос: мы не там, где хотим быть, однако я считаю, что у нас очень талантливый состав. Если все доступны и готовы, полагаю, мы способны творить особенные вещи.

Мы уже показали это в текущем сезоне, одержав несколько впечатляющих побед, но были и невыразительные ничьи и поражения. Нам не хватает стабильности, но мы уже побеждали некоторые очень хорошие команды, это говорит о том, что талант у нас есть, а вот стабильности нет», – отметил главный тренер «Ливерпуля».

Также Слот высказался о предстоящей игре с лидирующим в АПЛ «Арсеналом».

«Этот матч крайне важен, потому что нам еще есть за что бороться в АПЛ. Также мы выступаем в Кубке Англии и Лиге чемпионов, где играют на вылет и встречаются команды, похожие на «Арсенал». Так что для нас это будет шанс оценить, как мы смотрится в отдельно взятом матче.

Нам предстоит игра с очень, очень хорошей командой. Они здорово играют годами, но в этом сезоне, пожалуй, смотрятся еще лучше, чем в предыдущем», – заключил Слот.