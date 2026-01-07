Ультрас «Сантоса» – Габиголу на презентации: «Многие не хотели, чтобы ты сюда приходил. Мы лишь хотим, чтобы ты представлял наши ценности»
Ультрас «Сантоса» устроили стычку с Габриэлом Барбозой во время его презентации в качестве игрока клуба.
29-летний форвард, являющийся воспитанником «Сантоса», вернулся в клуб на правах аренды из «Крузейро».
Во время официальной презентации к Габиголу подошли представители фанатского объединения Sangue Jovem do Santos («Молодая кровь «Сантоса») – они подарили футболисту кепку со своей символикой. Специалист по чтению по губам опубликовал расшифровку диалога фанатов с Габиголом.
«Мы лишь хотим, чтобы ты представлял наши ценности. Мы покупаем твое барахло, чувак. Знаешь, многие не хотели, чтобы ты сюда перешел, но мы все равно будем его покупать. Не забывайте о цели», – сказал один из фанатов.
«Все в порядке», – ответил Габигол.
Отметим, что в 2019 году Барбоза, выступая за «Фламенго», во время матча показал фанатам «Сантоса» татуировку с изображением трофея Кубка Либертадорес, завоеванного в том же году. В другом матче Габигол спровоцировал болельщиков на «Вила Бельмиро», закрыв уши руками.