Смородская о «Динамо»: «Уволили Карпина, когда он начал нормально работать – с таким подходом никакой тренер не поможет. Они хотят сразу в дамки – в футболе так не бывает»

Ольга Смородская: «Динамо» само себя загоняет в яму.

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что руководству «Динамо» не хватает терпения.

«Динамо» – очень специфический клуб. Они хотят всего быстро, сразу, быть в дамках. Так не бывает в футболе. Требуется кропотливая работа.

Они уволили Карпина , когда он только начал нормально работать. Вырисовывалась игра, которую ставил Валерий Георгиевич, и его уволили. Да, там не светило никаких первых мест. И сейчас их не будет!

Нужно иметь терпение и глубокое понимание футбола, чтобы не расставаться с хорошими тренерами. «Динамо » никакой тренер не поможет. Они сами своими решениями загоняют себя в яму», – сказала Смородская.