Неймар о продлении контракта с «Сантосом»: «Судьба не могла сложиться иначе. Это мой дом, здесь я счастлив»

Неймар о продлении контракта с «Сантосом»: это мой дом, здесь я счастлив.

Неймар высказался о продлении контракта с «Сантосом».

Бразильский клуб объявил о подписании нового соглашения с форвардом до конца 2026 года.

«2025 год был для меня особенным и сложным. Моменты радости и преодоления препятствий, с которыми я смог справиться только благодаря вашей любви. Я тоже испытываю сильные чувства и стараюсь демонстрировать их в каждой игре, надевая футболку «Сантоса». Наступил 2026 год, и судьба не могла сложиться иначе.

«Сантос » – мой дом. Здесь я счастлив и чувствую себя в безопасности. Именно с вами я хочу осуществить оставшиеся мечты», – сказал Неймар .