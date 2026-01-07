Экс-тренер «Вулвс» О’Нил возглавил «Страсбур» после ухода Росеньора в «Челси»
Гари О′Нил – новый тренер «Страсбура».
Бывший тренер «Вулверхэмптона» и «Борнмута» Гари О′Нил возглавил «Страсбур».
42-летний англичанин сменил во французском клубе Лиэма Росеньора, который накануне стал тренером «Челси».
«Страсбур» принадлежит американскому консорциуму BlueCo, который также владеет «Челси».
«Страсбур» идет на 7-м месте в Лиге 1 после 17 туров.
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: сайт «Страсбура»
