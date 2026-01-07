Экс-тренер «Вулвс» О’Нил возглавил «Страсбур» после ухода Росеньора в «Челси»

Гари О′Нил – новый тренер «Страсбура».

Бывший тренер «Вулверхэмптона» и «Борнмута» Гари О ′Нил возглавил «Страсбур».

42-летний англичанин сменил во французском клубе Лиэма Росеньора , который накануне стал тренером «Челси».

«Страсбур » принадлежит американскому консорциуму BlueCo, который также владеет «Челси».

«Страсбур» идет на 7-м месте в Лиге 1 после 17 туров.