  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Даррен Флетчер: «МЮ» – самый большой клуб мира, здесь приходится сталкиваться с пристальным вниманием и ожиданиями. Такова жизнь современного футболиста – нужно уметь с этим справляться»
15

Даррен Флетчер: «МЮ» – самый большой клуб мира, здесь приходится сталкиваться с пристальным вниманием и ожиданиями. Такова жизнь современного футболиста – нужно уметь с этим справляться»

Даррен Флетчер: «МЮ» – самый большой клуб мира, нужно уметь справляться с давлением.

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер считает, что игрокам необходимо научиться справляться с давлением.

«Я могу размышлять лишь о собственном опыте, когда я был игроком. Я был молод, мне нужно было прийти в команду в сезоне, когда мы финишировали вторыми – это было сродни концу света, и я испытал это на себе. Оглядываясь назад, я понимаю, что мне очень повезло: у нас были сэр Алекс, Рой Кин, нас окружали опытные игроки, которые нас защищали и помогали нам – по сути, сейчас уже не так, потому что другого сэра Алекса не будет никогда.

Это сложно, в каждом клубе происходит одно и то же, но «Манчестер Юнайтед» – самый большой клуб в мире, поэтому приходится иметь дело с пристальным вниманием, ожиданиями, стандартами. Нужно научиться справляться с этим, для этого приходится обращаться за помощью – у некоторых это происходит естественным образом, кому-то нужно время, чтобы привыкнуть, но, конечно, вы стараетесь, и с этим приходится сталкиваться постоянно.

Думаю, такова жизнь футболиста и таков современный мир, игроки должны научиться справляться с этим, и они это делают, но иногда требуется время, а иногда кто-то не может – такова жизнь. Научитесь справляться с этим, найдите способ, который подходит именно вам, и примите вызов, связанный с работой в «Манчестер Юнайтед». Будьте в восторге от этого, но осознайте, что там много внимания, давления и шума», – сказал Флетчер на пресс-конференции перед матчем с «Бернли».

Что безумнее: увольнение Марески из «Челси» или Аморима из «МЮ»?33534 голоса
АморимМанчестер Юнайтед
МарескаЧелси
Оба одинаково!премьер-лига Англия
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
logoМанчестер Юнайтед
logoДаррен Флетчер
logoАлекс Фергюсон
logoпремьер-лига Англия
logoРой Кин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«МЮ» проведет встречи с Сульшером и Кэрриком, чтобы определиться с временным тренером (The Athletic)
7 января, 08:57
Эванс будет помощником Флетчера в матче с «Бернли». Экс-защитник ушел с поста главы отдела по арендам молодых игроков в декабре
6 января, 20:13
Главные новости
В отеле, где отравились члены академии Зобнина, заболели и учащиеся челябинской футбольной школы: «Более 80 юных игроков оказались в очаге кишечной инфекции, а власти бездействуют»
4 минуты назад
«Жирона» заинтересована в аренде тер Стегена, «Барса» готова покрыть значительную часть зарплаты вратаря. Марк-Андре пока не принял решения
17 минут назад
Агент Жерсона об уходе игрока из «Зенита»: «Он хочет попытаться попасть в заявку Бразилии на ЧМ и выиграть титулы с «Крузейро»
37 минут назад
Винисиус не уедет в Саудовскую Аравию, он хочет остаться в Европе. Переход в «Челси» не исключен, но не в январе (ESPN)
51 минуту назад
Смертельно больной 33-летний экс-хавбек «Челси» и Бельгии U21 Мусонда: «Осталось несколько дней, состояние критическое. У меня была прекрасная юность, и я бы еще многое мог сделать»
59 минут назад
Оуэн о Дьокереше: «Не хватает класса для важных матчей. Он может быть хорош против «Бернли», когда не получает отпора, но если бы завтра был финал ЛЧ, то вряд ли он вышел бы в старте»
сегодня, 16:23
Отец Жерсона получит 675 тысяч евро за переход сына из «Зенита» в «Крузейро» – часть от суммы трансфера. Другим посредникам выплатят еще 2 млн (ESPN)
сегодня, 16:18
Жерсон о переходе в «Крузейро»: «Спасибо руководству за приложенные усилия. Я счастлив»
сегодня, 16:04
Кубок Африки. 1/4 финала. Мали против Сенегала, Марокко сыграет с Камеруном
сегодня, 16:00Live
Только два тренера выиграли ЛЧ и ЧМ. Висенте дель Боске и...?
сегодня, 16:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Ямаль – лучший игрок Ла Лиги в декабре
4 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема играет с «Аль-Холудом», в субботу «Аль-Ахли» Мареза встретится с «Аль-Охдудом»
18 минут назадLive
Лалас о непопадании Венесуэлы на ЧМ в США: «У нее есть заботы поважнее. Желаю, чтобы все стало лучше как на поле, так и за его пределами»
22 минуты назад
Семин о Патриарших прудах: «Очень красивый район. Хорошие модные кафешки, молодежь интересная, радостная. Если видишь кого-то на понтах, не общайся с ними»
39 минут назад
Лапорта о реванше за поражение от «Реала» в Ла Лиге: «Хочу победить и завоевать Суперкубок. Я относительно спокоен, если сыграем как с «Атлетиком», то можем беспокоиться только о себе»
44 минуты назад
Игорь Ледяхов: «Даю 50% на возвращение России в турниры в 2026-м. Сами видите, что американцы переодеваются»
сегодня, 16:48
«Ювентус» пытается подписать Бернарду Силву как свободного агента (La Stampa)
сегодня, 16:34
Киву – лучший тренер декабря в Серии А. «Интер» выиграл все 3 матча лиги
сегодня, 16:32
Валерий Овчинников о «Спартаке»: «Настораживает характер Карседо. Психологически он нервный, прыгающий по бровке»
сегодня, 15:59
Росеньор о «Челси»: «Давление – это привилегия. Мне хорошо платят, многие хотели бы оказаться на моем месте»
сегодня, 15:57