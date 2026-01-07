Даррен Флетчер: «МЮ» – самый большой клуб мира, здесь приходится сталкиваться с пристальным вниманием и ожиданиями. Такова жизнь современного футболиста – нужно уметь с этим справляться»

Даррен Флетчер: «МЮ» – самый большой клуб мира, нужно уметь справляться с давлением.

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер считает, что игрокам необходимо научиться справляться с давлением.

«Я могу размышлять лишь о собственном опыте, когда я был игроком. Я был молод, мне нужно было прийти в команду в сезоне, когда мы финишировали вторыми – это было сродни концу света, и я испытал это на себе. Оглядываясь назад, я понимаю, что мне очень повезло: у нас были сэр Алекс , Рой Кин, нас окружали опытные игроки, которые нас защищали и помогали нам – по сути, сейчас уже не так, потому что другого сэра Алекса не будет никогда.

Это сложно, в каждом клубе происходит одно и то же, но «Манчестер Юнайтед» – самый большой клуб в мире, поэтому приходится иметь дело с пристальным вниманием, ожиданиями, стандартами. Нужно научиться справляться с этим, для этого приходится обращаться за помощью – у некоторых это происходит естественным образом, кому-то нужно время, чтобы привыкнуть, но, конечно, вы стараетесь, и с этим приходится сталкиваться постоянно.

Думаю, такова жизнь футболиста и таков современный мир, игроки должны научиться справляться с этим, и они это делают, но иногда требуется время, а иногда кто-то не может – такова жизнь. Научитесь справляться с этим, найдите способ, который подходит именно вам, и примите вызов, связанный с работой в «Манчестер Юнайтед ». Будьте в восторге от этого, но осознайте, что там много внимания, давления и шума», – сказал Флетчер на пресс-конференции перед матчем с «Бернли».