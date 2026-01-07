Мохеби может перейти в «Персеполис» зимой. Контракт хавбека с «Ростовом» истекает в конце сезона, о продлении договориться не удалось («Mash на спорте»)

Мохаммад Мохеби из «Ростова» интересен «Персеполису».

Полузащитник «Ростова » Мохаммад Мохеби может перейти в «Персеполис » этой зимой.

По информации телеграм-канала «Mash на спорте», подписать Мохеби попросил главный тренер иранского клуба Осмар Лосс. Официальное предложение «Ростову», как ожидается, будет направлено в ближайшее время.

Отмечается, что «Ростов» и Мохеби не договорились о продлении контракта, истекающего в конце сезона, а «Персеполис» готов сделать хавбека одним из самых высокооплачиваемых игроков в составе Сам футболист не против возвращения в Иран.

Ранее появлялась информация , что «Ростов» готов продать Мохеби за 1,5 млн евро.