Месси о будущем: «Не представляю себя тренером, честно говоря. Предпочел бы роль владельца – мне нравится идея развивать собственный клуб»

Лионель Месси: предпочел бы быть владельцем клуба, а не тренером.

Форвард «Интер Майами » и сборной Аргентины Лионель Месси признался, что не видит себя в роли тренера в будущем.

«Честно говоря, я не представляю себя тренером. Мне нравится идея быть менеджером, но если бы мне пришлось выбирать, я предпочел бы роль владельца.

Иметь возможность владеть собственным клубом и развивать его, начиная с самых низов и предоставляя молодым игрокам и другим людям возможность развиваться и достигать чего-то важного. Это привлекает меня больше всего», – сказал Месси.