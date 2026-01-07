Месси о будущем: «Не представляю себя тренером, честно говоря. Предпочел бы роль владельца – мне нравится идея развивать собственный клуб»
Лионель Месси: предпочел бы быть владельцем клуба, а не тренером.
Форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси признался, что не видит себя в роли тренера в будущем.
«Честно говоря, я не представляю себя тренером. Мне нравится идея быть менеджером, но если бы мне пришлось выбирать, я предпочел бы роль владельца.
Иметь возможность владеть собственным клубом и развивать его, начиная с самых низов и предоставляя молодым игрокам и другим людям возможность развиваться и достигать чего-то важного. Это привлекает меня больше всего», – сказал Месси.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Ole
