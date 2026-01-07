Гурцкая о «Спартаке»: «Жданов обложил себя 3-4 фамилиями и раз в полгода-год находит причину неудач – убирают тренера или гендира. В России всегда нужен тот, кого можно выбросить с воздушного шара»

Гурцкая о руководстве «Спартака»: раз в полгода-год находят причину неудач.

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о работе топ-менеджеров «Спартака».

– Видишь ли ты политику от «Спартака» в отношении топ-менеджмента – условно, «щита и клоуна». То есть сначала менеджер крут, он работал с Венгером, а потом постепенно в медиа он превращается в клоуна, который только всех смешит или злит.

– Это не только в «Спартаке». Но в России так всегда было. Всегда нужен тот, кого можно выбросить с воздушного шара, чтобы стало легче. Надо иметь побольше таких, кого можно сбросить. Чтобы до тебя не добрались. И Жданов (вице-президент «Лукойла » – Спортс’‘) как чиновник поступает правильно, он обложил себя 3-4 фамилиями и раз в полгода-год находит причину неудач. Убирают тренера, гендира, и это работает так.

– При каком варианте вопросы возникнут к самому Жданову?

– Когда Алекперов заинтересуется футболом. Как только для него футбол хотя бы на три минуты станет превалирующим, может вылететь Жданов, и клубом будет управлять фигура, которая будет ставить результат превыше всего, – сказал Гурцкая .