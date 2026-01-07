  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гурцкая о «Спартаке»: «Жданов обложил себя 3-4 фамилиями и раз в полгода-год находит причину неудач – убирают тренера или гендира. В России всегда нужен тот, кого можно выбросить с воздушного шара»
16

Гурцкая о «Спартаке»: «Жданов обложил себя 3-4 фамилиями и раз в полгода-год находит причину неудач – убирают тренера или гендира. В России всегда нужен тот, кого можно выбросить с воздушного шара»

Гурцкая о руководстве «Спартака»: раз в полгода-год находят причину неудач.

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о работе топ-менеджеров «Спартака».

– Видишь ли ты политику от «Спартака» в отношении топ-менеджмента – условно, «щита и клоуна». То есть сначала менеджер крут, он работал с Венгером, а потом постепенно в медиа он превращается в клоуна, который только всех смешит или злит.

– Это не только в «Спартаке». Но в России так всегда было. Всегда нужен тот, кого можно выбросить с воздушного шара, чтобы стало легче. Надо иметь побольше таких, кого можно сбросить. Чтобы до тебя не добрались. И Жданов (вице-президент «Лукойла» – Спортс’‘) как чиновник поступает правильно, он обложил себя 3-4 фамилиями и раз в полгода-год находит причину неудач. Убирают тренера, гендира, и это работает так.

– При каком варианте вопросы возникнут к самому Жданову?

– Когда Алекперов заинтересуется футболом. Как только для него футбол хотя бы на три минуты станет превалирующим, может вылететь Жданов, и клубом будет управлять фигура, которая будет ставить результат превыше всего, – сказал Гурцкая.

Что безумнее: увольнение Марески из «Челси» или Аморима из «МЮ»?33532 голоса
АморимМанчестер Юнайтед
МарескаЧелси
Оба одинаково!премьер-лига Англия
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
Тимур Гурцкая
Павел Жданов
logoСпартак
logoВагит Алекперов
Лукойл
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гурцкая об оценке работы Кахигао в «Спартаке»: «Ноль! Надо было выкинуть после первых его кандидатур. Ни стратегии, ни тактики. Как собираешься бороться с «Зенитом» и «Краснодаром»?»
6 января, 16:44
Тимур Гурцкая: «Зенит» случайно выиграл позапрошлый чемпионат и не факт, что выиграет этот. Приход сильного тренера вернет ситуацию на свои места»
4 января, 11:28
Гурцкая о «Спартаке»: «В четверку не войдет. Надо убрать Кахигао, поставить хороших спортивного директора и тренера. Из тех, кто на рынке – Слуцкий и Черчесов»
1 января, 16:25
Главные новости
В отеле, где отравились члены академии Зобнина, заболели и учащиеся челябинской футбольной школы: «Более 80 юных игроков оказались в очаге кишечной инфекции, а власти бездействуют»
4 минуты назад
«Жирона» заинтересована в аренде тер Стегена, «Барса» готова покрыть значительную часть зарплаты вратаря. Марк-Андре пока не принял решения
17 минут назад
Агент Жерсона об уходе игрока из «Зенита»: «Он хочет попытаться попасть в заявку Бразилии на ЧМ и выиграть титулы с «Крузейро»
37 минут назад
Винисиус не уедет в Саудовскую Аравию, он хочет остаться в Европе. Переход в «Челси» не исключен, но не в январе (ESPN)
51 минуту назад
Смертельно больной 33-летний экс-хавбек «Челси» и Бельгии U21 Мусонда: «Осталось несколько дней, состояние критическое. У меня была прекрасная юность, и я бы еще многое мог сделать»
59 минут назад
Оуэн о Дьокереше: «Не хватает класса для важных матчей. Он может быть хорош против «Бернли», когда не получает отпора, но если бы завтра был финал ЛЧ, то вряд ли он вышел бы в старте»
сегодня, 16:23
Отец Жерсона получит 675 тысяч евро за переход сына из «Зенита» в «Крузейро» – часть от суммы трансфера. Другим посредникам выплатят еще 2 млн (ESPN)
сегодня, 16:18
Жерсон о переходе в «Крузейро»: «Спасибо руководству за приложенные усилия. Я счастлив»
сегодня, 16:04
Кубок Африки. 1/4 финала. Мали против Сенегала, Марокко сыграет с Камеруном
сегодня, 16:00Live
Только два тренера выиграли ЛЧ и ЧМ. Висенте дель Боске и...?
сегодня, 16:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Ямаль – лучший игрок Ла Лиги в декабре
4 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема играет с «Аль-Холудом», в субботу «Аль-Ахли» Мареза встретится с «Аль-Охдудом»
18 минут назадLive
Лалас о непопадании Венесуэлы на ЧМ в США: «У нее есть заботы поважнее. Желаю, чтобы все стало лучше как на поле, так и за его пределами»
22 минуты назад
Семин о Патриарших прудах: «Очень красивый район. Хорошие модные кафешки, молодежь интересная, радостная. Если видишь кого-то на понтах, не общайся с ними»
39 минут назад
Лапорта о реванше за поражение от «Реала» в Ла Лиге: «Хочу победить и завоевать Суперкубок. Я относительно спокоен, если сыграем как с «Атлетиком», то можем беспокоиться только о себе»
44 минуты назад
Игорь Ледяхов: «Даю 50% на возвращение России в турниры в 2026-м. Сами видите, что американцы переодеваются»
сегодня, 16:48
«Ювентус» пытается подписать Бернарду Силву как свободного агента (La Stampa)
сегодня, 16:34
Киву – лучший тренер декабря в Серии А. «Интер» выиграл все 3 матча лиги
сегодня, 16:32
Валерий Овчинников о «Спартаке»: «Настораживает характер Карседо. Психологически он нервный, прыгающий по бровке»
сегодня, 15:59
Росеньор о «Челси»: «Давление – это привилегия. Мне хорошо платят, многие хотели бы оказаться на моем месте»
сегодня, 15:57