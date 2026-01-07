«МЮ» проведет встречи с Сульшером и Кэрриком, чтобы определиться с временным тренером (The Athletic)
«МЮ» проведет встречи с Сульшером и Кэрриком.
Руководство «МЮ» проведет встречи с Оле-Гуннаром Сульшером и Майклом Кэрриком, претендующими на пост временного тренера.
В понедельник «Манчестер Юнайтед» уволил Рубена Аморима, возглавлявшего команду с ноября 2024 года. В сегодняшнем матче с «Бернли» тренером «МЮ» будет Даррен Флетчер.
Как сообщает The Athletic, «МЮ» планирует назначить временного тренера до конца сезона, чтобы затем провести тщательный анализ и найти полноценную замену. После переговоров, проведенных во вторник, Сульшер считается фаворитом на эту роль, но окончательное решение будет принято после личных встреч с кандидатами. При этом Флетчер, как ожидается, проведет во главе «МЮ» как минимум два матча.
Аморим
Мареска
Оба одинаково!
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
