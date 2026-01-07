Спаллетти о критике Дэвида за незабитый пенальти: «Я бы удивился, не встань команда на его защиту после всех оскорблений. «Ювентус» играет лишь на 80% своих возможностей, с этим нужно разобраться»

Лучано Спаллетти: «Ювентус» играет лишь на 80% своих возможностей.

Главный тренер «Ювентуса » Лучано Спаллетти рассказал, что команда поддержала Джонатана Дэвида после незабитого пенальти в матче с «Лечче».

Вчера туринцы разгромили «Сассуоло » на выезде в 19-м туре Серии А, Дэвид забил и отдал голевой пас на Фабио Миретти. В предыдущем матче против «Лечче » (1:1) форвард не реализовал пенальти .

«Все заняли твердую позицию, потому что, когда ты видишь ситуацию изнутри, все иначе, и после всех этих оскорблений и комментариев я бы удивился, если бы команда не встала на его защиту. Он почувствовал это в последние несколько дней и показал отличную игру. Учитывая, что он забил, это только подтвердило, как много у него друзей в раздевалке.

Последние два матча были великолепны, но нам все еще нужно разобраться с некоторыми вещами как можно быстрее, потому что временами наш настрой минимален. Как правило, мы играем лишь на 80 процентов своих возможностей и не более, мы недостаточно решительны, у нас было три или четыре момента, когда нам даже не удалось попасть в штрафную. Играя на выезде, нельзя быть такими расточительными, потому что у нас есть игроки, которые очень хороши в воздухе и не получают должного взаимодействия во время игры в штрафной», – сказал Спаллетти в интервью DAZN Italia.