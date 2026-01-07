Смородская о Дивееве и Гонду: «Зенит» выиграет от этого обмена. Не думаю, что Лусиано проявит себя в ЦСКА»
Смородская о Дивееве и Гонду: «Зенит» выиграет от этого обмена.
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила предстоящий обмен нападающего «Зенита» Лусиано Гонду на защитника ЦСКА Игоря Дивеева.
«Зенит» выиграет от этого обмена. Клубу нужны отличные русские футболисты, и команда пополнилась таким игроком. Меня пугает его травматичность, но такое бывает. Игорь склонен к травмам.
Что касается Гонду, то я не верю в него в ЦСКА. Возможно, я ошибаюсь, но не думаю, что он проявит себя в столичной команде», – сказала Смородская.
В 14 матчах сезона РПЛ Гонду не отметился результативными действиями.
Аморим
Мареска
Оба одинаково!
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости