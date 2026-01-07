Смородская о Дивееве и Гонду: «Зенит» выиграет от этого обмена. Не думаю, что Лусиано проявит себя в ЦСКА»

Смородская о Дивееве и Гонду: «Зенит» выиграет от этого обмена.

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила предстоящий обмен нападающего «Зенита » Лусиано Гонду на защитника ЦСКА Игоря Дивеева.

«Зенит» выиграет от этого обмена. Клубу нужны отличные русские футболисты, и команда пополнилась таким игроком. Меня пугает его травматичность, но такое бывает. Игорь склонен к травмам.

Что касается Гонду, то я не верю в него в ЦСКА. Возможно, я ошибаюсь, но не думаю, что он проявит себя в столичной команде», – сказала Смородская.

В 14 матчах сезона РПЛ Гонду не отметился результативными действиями.