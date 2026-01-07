  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Смородская о Дивееве и Гонду: «Зенит» выиграет от этого обмена. Не думаю, что Лусиано проявит себя в ЦСКА»
72

Смородская о Дивееве и Гонду: «Зенит» выиграет от этого обмена. Не думаю, что Лусиано проявит себя в ЦСКА»

Смородская о Дивееве и Гонду: «Зенит» выиграет от этого обмена.

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила предстоящий обмен нападающего «Зенита» Лусиано Гонду на защитника ЦСКА Игоря Дивеева.

«Зенит» выиграет от этого обмена. Клубу нужны отличные русские футболисты, и команда пополнилась таким игроком. Меня пугает его травматичность, но такое бывает. Игорь склонен к травмам. 

Что касается Гонду, то я не верю в него в ЦСКА. Возможно, я ошибаюсь, но не думаю, что он проявит себя в столичной команде», – сказала Смородская.

В 14 матчах сезона РПЛ Гонду не отметился результативными действиями.

Что безумнее: увольнение Марески из «Челси» или Аморима из «МЮ»?33529 голосов
АморимМанчестер Юнайтед
МарескаЧелси
Оба одинаково!премьер-лига Англия
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
logoЛусиано Гонду
logoЗенит
logoИгорь Дивеев
logoпремьер-лига Россия
logoОльга Смородская
logoЦСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Семин об обмене Дивеева на Гонду: «Сделка в интересах двух команд. Это укрепит и «Зенит», и ЦСКА»
7 января, 03:59
ЦСКА может подписать Адриэлсона на замену Дивееву. Армейцы ведут переговоры по защитнику «Аль-Васля» («Чемпионат»)
5 января, 14:22
Гонду прилетел в Москву и начал проходить медосмотр, который завершится завтра. Форвард подпишет контракт с ЦСКА после этого
4 января, 10:19
Главные новости
В отеле, где отравились члены академии Зобнина, заболели и учащиеся челябинской футбольной школы: «Более 80 юных игроков оказались в очаге кишечной инфекции, а власти бездействуют»
3 минуты назад
«Жирона» связалась насчет аренды тер Стегена. «Барса» готова покрыть значительную часть зарплаты вратаря
16 минут назад
Агент Жерсона об уходе игрока из «Зенита»: «Он хочет попытаться попасть в заявку Бразилии на ЧМ и выиграть титулы с «Крузейро»
36 минут назад
Винисиус не уедет в Саудовскую Аравию, он хочет остаться в Европе. Переход в «Челси» не исключен, но не в январе (ESPN)
50 минут назад
Смертельно больной 33-летний экс-хавбек «Челси» и Бельгии U21 Мусонда: «Осталось несколько дней, состояние критическое. У меня была прекрасная юность, и я бы еще многое мог сделать»
58 минут назад
Оуэн о Дьокереше: «Не хватает класса для важных матчей. Он может быть хорош против «Бернли», когда не получает отпора, но если бы завтра был финал ЛЧ, то вряд ли он вышел бы в старте»
сегодня, 16:23
Отец Жерсона получит 675 тысяч евро за переход сына из «Зенита» в «Крузейро» – часть от суммы трансфера. Другим посредникам выплатят еще 2 млн (ESPN)
сегодня, 16:18
Жерсон о переходе в «Крузейро»: «Спасибо руководству за приложенные усилия. Я счастлив»
сегодня, 16:04
Кубок Африки. 1/4 финала. Мали против Сенегала, Марокко сыграет с Камеруном
сегодня, 16:00Live
Только два тренера выиграли ЛЧ и ЧМ. Висенте дель Боске и...?
сегодня, 16:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Ямаль – лучший игрок Ла Лиги в декабре
3 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема играет с «Аль-Холудом», в субботу «Аль-Ахли» Мареза встретится с «Аль-Охдудом»
17 минут назадLive
Лалас о непопадании Венесуэлы на ЧМ в США: «У нее есть заботы поважнее. Желаю, чтобы все стало лучше как на поле, так и за его пределами»
21 минуту назад
Семин о Патриарших прудах: «Очень красивый район. Хорошие модные кафешки, молодежь интересная, радостная. Если видишь кого-то на понтах, не общайся с ними»
38 минут назад
Лапорта о реванше за поражение от «Реала» в Ла Лиге: «Хочу победить и завоевать Суперкубок. Я относительно спокоен, если сыграем как с «Атлетиком», то можем беспокоиться только о себе»
43 минуты назад
Игорь Ледяхов: «Даю 50% на возвращение России в турниры в 2026-м. Сами видите, что американцы переодеваются»
сегодня, 16:48
«Ювентус» пытается подписать Бернарду Силву как свободного агента (La Stampa)
сегодня, 16:34
Киву – лучший тренер декабря в Серии А. «Интер» выиграл все 3 матча лиги
сегодня, 16:32
Валерий Овчинников о «Спартаке»: «Настораживает характер Карседо. Психологически он нервный, прыгающий по бровке»
сегодня, 15:59
Росеньор о «Челси»: «Давление – это привилегия. Мне хорошо платят, многие хотели бы оказаться на моем месте»
сегодня, 15:57