Экс-тренер «Вулвс» О’Нил согласился возглавить «Страсбур»
Бывший тренер «Вулверхэмптона» и «Борнмута» Гари О′Нил согласился возглавить «Страсбур».
42-летний англичанин сменит во французском клубе Лиэма Росеньора, который накануне стал тренером «Челси».
«Страсбур» принадлежит американскому консорциуму BlueCo, который также владеет «Челси».
После 17 туров «Страсбур» занимает в Лиге 1 седьмое место.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: BBC
