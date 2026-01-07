Экс-тренер «Вулвс» О’Нил согласился возглавить «Страсбур»

Бывший тренер «Вулверхэмптона» и «Борнмута» Гари О′Нил согласился возглавить «Страсбур».

42-летний англичанин сменит во французском клубе Лиэма Росеньора, который накануне стал тренером «Челси».

«Страсбур» принадлежит американскому консорциуму BlueCo, который также владеет «Челси».

После 17 туров «Страсбур» занимает в Лиге 1 седьмое место.