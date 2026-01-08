5

Кубок португальской лиги. 1/2 финала. «Бенфика» Моуринью уступила «Браге»

В Кубке португальской лиги прошли матчи 1/2 финала.

В 1/2 финала Кубка португальской лиги во вторник «Спортинг» уступил «Витория Гимараэш» (1:2).

В среду «Бенфика» под руководством Жозе Моуринью проиграла «Браге» (1:3).

Турнир проходит в Лейрии.

Кубок португальской лиги

1/2 финала

Кубок лиги. Полуфинал
7 января 20:00, Магальяйнш Пессоа
Бенфика
Завершен
1 - 3
Брага
Матч окончен
90’
+1’
Рикарду Орта   Родригеш
Отаменди
89’
85’
Саласар   Москардо
81’
  Лагербильке
Эурснес   Иванович
80’
78’
Фран Наварро
72’
Лагербильке
Престианни
69’
Судаков   Кабрал
64’
  Павлидис
64’
59’
Виктор   Фран Наварро
59’
Доржелес   Виктор Гомес
59’
Карвальо   Оливейра
48’
Карвальо
Силва   Престианни
46’
2тайм
Перерыв
33’
  Саласар
32’
Горничек
19’
  Виктор
Отаменди
11’
Бенфика
Трубин, Даль, Отаменди, Томаш Араужу, Дедич, Силва, Риос, Судаков, Баррейро, Эурснес, Павлидис
Запасные: Феррейра, Иванович, Скьеллеруп, Престианни, Рего, Приоште, Кабрал, Нету, Оливейра
1тайм
Брага:
Горничек, Аррей-Мби, Лагербильке, Карвальо, Рикарду Орта, Саласар, Лелу, Моутинью, Гриллич, Доржелес, Виктор
Запасные: Москардо, Родригеш, Виктор Гомес, да Роша, Фран Наварро, Тиагу Са, Мартинес, Оливейра, Горби
Подробнее
Кубок лиги. Полуфинал
6 января 20:00, Магальяйнш Пессоа
Спортинг
Завершен
1 - 2
Витория Гимараэш
Матч окончен
90’
+11’
  Ндой
90’
+10’
Абаскаль
Кочорашвили
90’
+9’
90’
+2’
  Ндой
Симойнш   Кочорашвили
90’
+1’
Тринкау   Гильерме
90’
+1’
78’
Оливейра   Ндой
78’
Бени   Митрович
70’
Камара   Арканжу
Гонсалвеш   Морита
67’
Куарежма   Rômulo Helberth Pereira Júnior
67’
59’
Лобау   Саму
59’
Мигел Нобрега   Бальейро
56’
Савиоло
2тайм
Перерыв
Фреснеда
43’
29’
Мигел Нобрега
Иоаннидис   Сантос
24’
  Суарес
13’
Спортинг
Руй Силва, Матеус Рейс, Куарежма, Араухо, Фреснеда, Симойнш, Юлманд, Гонсалвеш, Иоаннидис, Тринкау, Суарес
Запасные: Жоау Виржиния, Даниэл Браганса, Сантос, Гильерме, Rômulo Helberth Pereira Júnior, Рибейру, Ваяннидис, Морита, Кочорашвили
1тайм
Витория Гимараэш:
Шарлес, Мендеш, Абаскаль, Мигел Нобрега, Страта, Лобау, Бени, Камара, Ногейра, Савиоло, Оливейра
Запасные: Саму, Бланко, Ндой, Бальейро, Митрович, Арканжу, Дуарте, Кастильо, Мага
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

