Кубок португальской лиги. 1/2 финала. «Бенфика» Моуринью уступила «Браге»

В Кубке португальской лиги прошли матчи 1/2 финала.
В 1/2 финала Кубка португальской лиги во вторник «Спортинг» уступил «Витория Гимараэш» (1:2).
В среду «Бенфика» под руководством Жозе Моуринью проиграла «Браге» (1:3).
Турнир проходит в Лейрии.
Кубок португальской лиги
1/2 финала
Бенфика
Трубин, Даль, Отаменди, Томаш Араужу, Дедич, Силва, Риос, Судаков, Баррейро, Эурснес, Павлидис
Запасные: Феррейра, Иванович, Скьеллеруп, Престианни, Рего, Приоште, Кабрал, Нету, Оливейра
Брага:
Горничек, Аррей-Мби, Лагербильке, Карвальо, Рикарду Орта, Саласар, Лелу, Моутинью, Гриллич, Доржелес, Виктор
Запасные: Москардо, Родригеш, Виктор Гомес, да Роша, Фран Наварро, Тиагу Са, Мартинес, Оливейра, Горби
Куарежма Rômulo Helberth Pereira Júnior
Спортинг
Руй Силва, Матеус Рейс, Куарежма, Араухо, Фреснеда, Симойнш, Юлманд, Гонсалвеш, Иоаннидис, Тринкау, Суарес
Запасные: Жоау Виржиния, Даниэл Браганса, Сантос, Гильерме, Rômulo Helberth Pereira Júnior, Рибейру, Ваяннидис, Морита, Кочорашвили
Витория Гимараэш:
Шарлес, Мендеш, Абаскаль, Мигел Нобрега, Страта, Лобау, Бени, Камара, Ногейра, Савиоло, Оливейра
Запасные: Саму, Бланко, Ндой, Бальейро, Митрович, Арканжу, Дуарте, Кастильо, Мага
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.