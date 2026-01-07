Канчельскис об РПЛ: «Первое место все-таки займет «Зенит». Сами понимаете, сто лет клубу, и все такое»

Канчельскис об РПЛ: первое место все-таки займет «Зенит».

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис считает, что «Зенит» в год своего столетия станет чемпионом РПЛ .

После 18 туров петербургский клуб занимает в таблице 2-е место, отставая от «Краснодара » на одно очко.

«Второй сезон всегда самый сложный — и для игроков, и для тренеров. Если «Краснодар» сможет защитить титул, это будет великолепно.

Но, на мой взгляд, в этом сезоне первое место все-таки займет «Зенит ». Вы сами понимаете, потому что сто лет клубу, и все такое», — сказал Канчельскис.