Канчельскис об РПЛ: «Первое место все-таки займет «Зенит». Сами понимаете, сто лет клубу, и все такое»
Канчельскис об РПЛ: первое место все-таки займет «Зенит».
Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис считает, что «Зенит» в год своего столетия станет чемпионом РПЛ.
После 18 туров петербургский клуб занимает в таблице 2-е место, отставая от «Краснодара» на одно очко.
«Второй сезон всегда самый сложный — и для игроков, и для тренеров. Если «Краснодар» сможет защитить титул, это будет великолепно.
Но, на мой взгляд, в этом сезоне первое место все-таки займет «Зенит». Вы сами понимаете, потому что сто лет клубу, и все такое», — сказал Канчельскис.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
