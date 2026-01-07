  • Спортс
  • «Ман Сити» отдал 20-летнего защитника Симпсона-Пьюзи «Кельну» в аренду. Он был в аренде в «Селтике»
«Ман Сити» отдал 20-летнего защитника Симпсона-Пьюзи «Кельну» в аренду. Он был в аренде в «Селтике»

«Ман Сити» отдал Симпсона-Пьюзи «Кельну» в аренду.

«Кельн» объявил о переходе центрального защитника «Манчестер Сити» Джамая Симпсона-Пьюзи.

20-летний англичанин будет выступать за немецкий клуб на правах аренды до конца сезона. 

Первую половину сезона он провел в аренде в «Селтике», за который сыграл в чемпионате Шотландии лишь один матч.

В прошлом сезоне Симпсон-Пьюзи провел за «Ман Сити» 6 матчей во всех турнирах.

Фото: fc.de

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Кельна»
