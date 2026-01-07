«Ман Сити» отдал 20-летнего защитника Симпсона-Пьюзи «Кельну» в аренду. Он был в аренде в «Селтике»

«Ман Сити» отдал Симпсона-Пьюзи «Кельну» в аренду.

«Кельн » объявил о переходе центрального защитника «Манчестер Сити » Джамая Симпсона-Пьюзи.

20-летний англичанин будет выступать за немецкий клуб на правах аренды до конца сезона.

Первую половину сезона он провел в аренде в «Селтике », за который сыграл в чемпионате Шотландии лишь один матч.

В прошлом сезоне Симпсон-Пьюзи провел за «Ман Сити» 6 матчей во всех турнирах.

Фото: fc.de