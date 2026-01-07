Тарханов о Барко: «Лучший игрок «Спартака», но если он уйдет, команда не станет другой. От одного футболиста ничего не зависит, игра должна быть командной»
Тарханов: если Барко уйдет, «Спартак» не станет другим.
Александр Тарханов считает, что у «Спартака» нет зависимости от игры хавбека Эсекиэля Барко.
«Лучший игрок 2025 года в «Спартаке» — Барко. Он выделяется в составе — мобильный, техничный, с пониманием игры. Поэтому он лучший. Но «Спартак» не станет другим, если он вдруг уйдет. От одного футболиста ничего не зависит, игра должна быть командной.
В свое время, в 92-93-х годах, все из «Спартака» уехали за рубеж, но Романцев собрал новую команду и сделал ее чемпионом. Незаменимых нет», — сказал экс-тренер клубов РПЛ.
