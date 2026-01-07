«Отправьте Баринова лет в 20 в Европу, может, он бы и в «Баварии» играл. У Митрюшкина в карьере должен был быть минимум «Арсенал». Гасилин о чемпионах Евро-2013 (U17)

Гасилин: Баринов, может, и в «Баварии» играл бы.

Экс‑футболист «Зенита» Алексей Гасилин высказался о том, кто из чемпионов Евро-2013 среди игроков до 17 лет мог добиться большего в карьере.

— Вы выступали в молодежке с Головиным. Было сразу видно, что он топ, который способен достигнуть уровня «Монако»?

— Понятно, что у Александра были видны задатки. Из той сборной при должных обстоятельствах каждый мог играть на таком уровне. Но в футболе все решает совокупность факторов. Один из них — везение.

Отправьте Баринова лет в 20 в Европу, может, он бы и в «Баварии» играл. Или оставьте меня в Германии, возможно, выступал бы в Бундеслиге. Саша — один из талантливейших людей в нашем поколении, 100%. Но я видел большой талант в каждом из нашей сборной.

Шейдаев не талантливый, что ли? Великолепный форвард, который мог бы играть в топ‑5 лиг. Потому мы не случайно играли два раза в финалах чемпионата Европы. Сильнейшее поколение, которое не до конца раскрыло свой потенциал.

Глубоко убежден, что у нас футбольная страна. Просто мы слишком сильно отстаем по уровню инфраструктуры, тренерским кадрам. Сейчас стараемся двигаться вперед. Но проблем слишком много, чтобы решить все сразу. А что у нас есть талантливые игроки, это бесспорно. Просто не умеем с ними работать, развивать, нет хорошей системы перехода во взрослый футбол. И мы видим, что у нас в целом очень мало футболистов, играющих в Европе.

— Помню, вы говорили, что и Митрюшкин должен был бы играть в «Баварии».

— 100%. Он сейчас и показывает в «Локомотиве » уровень. Просто трудная судьба у человека. Два раза травмировал «кресты». Хотя он уже в «Сьоне» был капитаном, во второй Бундеслиге оказался. И сейчас Антон показывает, что он один из сильнейших вратарей. Просто слишком поздно дошел до этого. У него в карьере должен был быть минимум лондонский «Арсенал», — сказал Гасилин.