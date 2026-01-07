«Милан» и Меньян близки к продлению контракта до 2031 года. Вратарю предложено 5,7 млн евро за сезон, такой же оклад у Леау
«Милан» и Меньян близки к продлению контракта до 2031 года.
Вратарь Майк Меньян близок к продлению контракта с «Миланом» до 2031 года.
«Россонери» предложили 30-летнему французу зарплату в размере 5,7 млн евро за сезон – столько же зарабатывает Рафаэл Леау, самый высокооплачиваемый игрок команды.
Ожидается, что Меньян и «Милан» заключат новое соглашение в ближайшие дни.
Аморим
Мареска
Оба одинаково!
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости