«Милан» и Меньян близки к продлению контракта до 2031 года. Вратарю предложено 5,7 млн евро за сезон, такой же оклад у Леау

«Милан» и Меньян близки к продлению контракта до 2031 года.

Вратарь Майк Меньян близок к продлению контракта с «Миланом » до 2031 года.

«Россонери» предложили 30-летнему французу зарплату в размере 5,7 млн евро за сезон – столько же зарабатывает Рафаэл Леау , самый высокооплачиваемый игрок команды.

Ожидается, что Меньян и «Милан» заключат новое соглашение в ближайшие дни.