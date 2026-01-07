Гришин о Карседо в «Спартаке»: «Если вы хотите стать чемпионами, то нужно брать тренеров уровня Хиддинка, Спаллетти»

Гришин о Карседо в «Спартаке»: хотите стать чемпионами – нужно брать Хиддинка, Спаллетти.

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин оценил назначение Хуана Карседо тренером «Спартака».

«Мы про него знаем, что в Испании он работал плохо. Первое место на Кипре… Шпилевский там выиграл золото и на каком месте «Пари НН» сейчас? Если бы Романова оставили, то было бы логичнее. «Спартак» ходит с граблями десятый год. Если вы хотите стать чемпионами, то нужно брать тренеров уровня Хиддинка, Спаллетти», — сказал Гришин.