  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Спаллетти о 3:0 с «Сассуоло»: «Решающим фактором стало доминирование. Дэвид и Миретти хорошо справлялись»
23

Спаллетти о 3:0 с «Сассуоло»: «Решающим фактором стало доминирование. Дэвид и Миретти хорошо справлялись»

Спаллетти о 3:0 с «Сассуоло»: решающим фактором стало доминирование.

Тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти оценил победу над «Сассуоло» (3:0) в Серии А.

«Команда хорошо сработала, когда «Сассуоло» пытался разыгрывать от ворот. Мы не позволяли превосходить нас в полузащите, хотя, конечно, это подразумевает определенные риски в обороне. У нас есть очень сильные защитники, и мы можем себе это позволить, но решающим фактором стало доминирование в игре. Когда «Сассуоло» атаковал, они были уставшими после того, как гонялись за нами, поэтому были не столь эффективны.

Временами мы играли без центрального нападающего, так как Дэвид отходил назад и создавал пространство для забегов Миретти, и они очень хорошо с этим справлялись», – сказал Спаллетти.

Что безумнее: увольнение Марески из «Челси» или Аморима из «МЮ»?33524 голоса
АморимМанчестер Юнайтед
МарескаЧелси
Оба одинаково!премьер-лига Англия
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Football Italia
logoЮвентус
logoСассуоло
logoДжонатан Дэвид
logoФабио Миретти
logoсерия А Италия
logoЛучано Спаллетти
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Италии. «Милан» поделил очки с «Дженоа», «Кремонезе» и «Кальяри» сыграли 2:2
вчера, 21:48
«Ювентус» не проигрывает 6 матчей подряд – 5 побед и ничья
6 января, 21:53
«Ювентус» разгромил «Сассуоло» – 3:0. Дэвид забил и ассистировал Миретти, у Мухаремовича автогол
6 января, 21:39
Главные новости
«Жирона» связалась насчет аренды тер Стегена. «Барса» готова покрыть значительную часть зарплаты вратаря
14 минут назад
Агент Жерсона об уходе игрока из «Зенита»: «Он хочет попытаться попасть в заявку Бразилии на ЧМ и выиграть титулы с «Крузейро»
34 минуты назад
Винисиус не уедет в Саудовскую Аравию, он хочет остаться в Европе. Переход в «Челси» не исключен, но не в январе (ESPN)
48 минут назад
Смертельно больной 33-летний экс-хавбек «Челси» и Бельгии U21 Мусонда: «Осталось несколько дней, состояние критическое. У меня была прекрасная юность, и я бы еще многое мог сделать»
56 минут назад
Оуэн о Дьокереше: «Не хватает класса для важных матчей. Он может быть хорош против «Бернли», когда не получает отпора, но если бы завтра был финал ЛЧ, то вряд ли он вышел бы в старте»
сегодня, 16:23
Отец Жерсона получит 675 тысяч евро за переход сына из «Зенита» в «Крузейро» – часть от суммы трансфера. Другим посредникам выплатят еще 2 млн (ESPN)
сегодня, 16:18
Жерсон о переходе в «Крузейро»: «Спасибо руководству за приложенные усилия. Я счастлив»
сегодня, 16:04
Кубок Африки. 1/4 финала. Мали против Сенегала, Марокко сыграет с Камеруном
сегодня, 16:00Live
Только два тренера выиграли ЛЧ и ЧМ. Висенте дель Боске и...?
сегодня, 16:00Тесты и игры
Финал Суперкубка Испании между «Реалом» и «Барсой» будет судить Мунуэра Монтеро, удалявший Беллингема за фразу fuck you
сегодня, 15:52
Ко всем новостям
Последние новости
Ямаль – лучший игрок Ла Лиги в декабре
1 минуту назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема играет с «Аль-Холудом», в субботу «Аль-Ахли» Мареза встретится с «Аль-Охдудом»
15 минут назадLive
Лалас о непопадании Венесуэлы на ЧМ в США: «У нее есть заботы поважнее. Желаю, чтобы все стало лучше как на поле, так и за его пределами»
19 минут назад
Семин о Патриарших прудах: «Очень красивый район. Хорошие модные кафешки, молодежь интересная, радостная. Если видишь кого-то на понтах, не общайся с ними»
36 минут назад
Лапорта о реванше за поражение от «Реала» в Ла Лиге: «Хочу победить и завоевать Суперкубок. Я относительно спокоен, если сыграем как с «Атлетиком», то можем беспокоиться только о себе»
41 минуту назад
Игорь Ледяхов: «Даю 50% на возвращение России в турниры в 2026-м. Сами видите, что американцы переодеваются»
58 минут назад
«Ювентус» пытается подписать Бернарду Силву как свободного агента (La Stampa)
сегодня, 16:34
Киву – лучший тренер декабря в Серии А. «Интер» выиграл все 3 матча лиги
сегодня, 16:32
Валерий Овчинников о «Спартаке»: «Настораживает характер Карседо. Психологически он нервный, прыгающий по бровке»
сегодня, 15:59
Росеньор о «Челси»: «Давление – это привилегия. Мне хорошо платят, многие хотели бы оказаться на моем месте»
сегодня, 15:57