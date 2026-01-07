Спаллетти о 3:0 с «Сассуоло»: «Решающим фактором стало доминирование. Дэвид и Миретти хорошо справлялись»
Спаллетти о 3:0 с «Сассуоло»: решающим фактором стало доминирование.
Тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти оценил победу над «Сассуоло» (3:0) в Серии А.
«Команда хорошо сработала, когда «Сассуоло» пытался разыгрывать от ворот. Мы не позволяли превосходить нас в полузащите, хотя, конечно, это подразумевает определенные риски в обороне. У нас есть очень сильные защитники, и мы можем себе это позволить, но решающим фактором стало доминирование в игре. Когда «Сассуоло» атаковал, они были уставшими после того, как гонялись за нами, поэтому были не столь эффективны.
Временами мы играли без центрального нападающего, так как Дэвид отходил назад и создавал пространство для забегов Миретти, и они очень хорошо с этим справлялись», – сказал Спаллетти.
Аморим
Мареска
Оба одинаково!
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Football Italia
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости