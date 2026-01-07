Сделка по переходу Семеньо в «Ман Сити» завершена. «Борнмут» получит 65 млн фунтов
Антуан Семеньо переходит в «Манчестер Сити».
«Манчестер Сити» и «Борнмут» завершают трансфер вингера Антуана Семеньо, сообщает Фабрицио Романо. Стороны обменялись документами по сделке.
Переход будет завершен после медосмотра, который состоится в четверг.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера Семеньо в «Манчестер Сити» составит 65 млн фунтов, футболист будет получать 150 000 фунтов в неделю.
В нынешнем сезоне АПЛ Семеньо провел 19 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 3 голевых передачи. Статистику футболиста сборной Ганы можно найти здесь.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: страница Фабрицио Романо в X
