Сделка по переходу Семеньо в «Ман Сити» завершена. «Борнмут» получит 65 млн фунтов

Антуан Семеньо переходит в «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» и «Борнмут» завершают трансфер вингера Антуана Семеньо, сообщает Фабрицио Романо. Стороны обменялись документами по сделке.

Переход будет завершен после медосмотра, который состоится в четверг.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера Семеньо в «Манчестер Сити» составит 65 млн фунтов, футболист будет получать 150 000 фунтов в неделю.

В нынешнем сезоне АПЛ Семеньо провел 19 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 3 голевых передачи. Статистику футболиста сборной Ганы можно найти здесь.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: страница Фабрицио Романо в X
