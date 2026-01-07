Месси о соцсетях: «Иногда хочу отписаться от кого-то, но эта ерунда имеет последствия. Не люблю, когда меня обсуждают вне футбольного контекста»
Месси о соцсетях: не люблю, когда меня обсуждают вне футбольного контекста.
Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением о соцсетях.
«Иногда мне хочется отписаться от кого-нибудь, но я не отписываюсь, потому что знаю, к чему это может привести... Вся эта ерунда имеет последствия.
В этом смысле это то, что беспокоит меня сильнее всего. Мне не нравится, когда меня обсуждают в каком-либо контексте, кроме игры в футбол», – сказал Месси.
Аморим
Мареска
Оба одинаково!
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Ole
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости