Месси о соцсетях: «Иногда хочу отписаться от кого-то, но эта ерунда имеет последствия. Не люблю, когда меня обсуждают вне футбольного контекста»

Месси о соцсетях: не люблю, когда меня обсуждают вне футбольного контекста.

Нападающий «Интер Майами » и сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением о соцсетях.

«Иногда мне хочется отписаться от кого-нибудь, но я не отписываюсь, потому что знаю, к чему это может привести... Вся эта ерунда имеет последствия.

В этом смысле это то, что беспокоит меня сильнее всего. Мне не нравится, когда меня обсуждают в каком-либо контексте, кроме игры в футбол», – сказал Месси.