Тер Стеген получил травму на тренировке «Барселоны». Вратарь не сыграет в Суперкубке Испании
Тер Стеген получил травму и пропустит Суперкубок Испании.
Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген получил травму и не сыграет в Суперкубке Испании.
Голкипер досрочно завершил сегодняшнюю тренировку из-за повреждения, передает Diario Sport.
Пресс-служба «Барселоны» сообщила, что тер Стеген покинет расположение команды в Саудовской Аравии и вернется в Барселону для прохождения обследования. Вместо немца в заявку будет включен Диего Кочен – он присоединится к команде завтра.
Во вторник «Барселона» сыграет с «Атлетиком» в полуфинале турнира.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер «Барселоны»
