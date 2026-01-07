Тер Стеген получил травму на тренировке «Барселоны». Вратарь не сыграет в Суперкубке Испании

Тер Стеген получил травму и пропустит Суперкубок Испании.

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген получил травму и не сыграет в Суперкубке Испании.

Голкипер досрочно завершил сегодняшнюю тренировку из-за повреждения, передает Diario Sport.

Пресс-служба «Барселоны» сообщила, что тер Стеген покинет расположение команды в Саудовской Аравии и вернется в Барселону для прохождения обследования. Вместо немца в заявку будет включен Диего Кочен – он присоединится к команде завтра.

Во вторник «Барселона » сыграет с «Атлетиком» в полуфинале турнира.