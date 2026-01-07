Кассано о Леау: «Пустышка. Цифры можешь засунуть себе в задницу. У Индзаги тоже была статистика, но он был слабым игроком»
Бывший форвард «Милана» Антонио Кассано в жесткой форме раскритиковал игру Рафаэла Леау.
«Леау может забить пять или семь голов – мне плевать. В Кальяри на днях он был незаметен. Он не умеет играть спиной к воротам. Проблема в том статусе, который он себе присвоил и который ему приписали другие.
Цифры можешь засунуть себе в задницу, мне плевать на них. У Индзаги тоже была статистика, но он был слабым игроком.
Знаете, кого мне напоминает Леау? Ришарлисона – тоже пару раз забивает, но он полная пустышка, оторван от реального мира. Леау – пустышка: он не имеет ничего общего с настоящей игрой в футбол», – сказал Кассано в программе Viva El Futbol.
В текущем сезоне Серии А Леау забил 6 голов в 11 матчах. Его статистика – здесь.
