Кассано о Леау: «Пустышка. Цифры можешь засунуть себе в задницу. У Индзаги тоже была статистика, но он был слабым игроком»

Кассано о Леау: у Индзаги тоже была статистика, но он был слабым игроком.

Бывший форвард «Милана » Антонио Кассано в жесткой форме раскритиковал игру Рафаэла Леау .

«Леау может забить пять или семь голов – мне плевать. В Кальяри на днях он был незаметен. Он не умеет играть спиной к воротам. Проблема в том статусе, который он себе присвоил и который ему приписали другие.

Цифры можешь засунуть себе в задницу, мне плевать на них. У Индзаги тоже была статистика, но он был слабым игроком.

Знаете, кого мне напоминает Леау? Ришарлисона – тоже пару раз забивает, но он полная пустышка, оторван от реального мира. Леау – пустышка: он не имеет ничего общего с настоящей игрой в футбол», – сказал Кассано в программе Viva El Futbol.

В текущем сезоне Серии А Леау забил 6 голов в 11 матчах. Его статистика – здесь .

