«Ювентус» не проигрывает 6 матчей подряд – 5 побед и ничья

«Ювентус » продлил серию без поражений до 6 матчей.

Сегодня команда под руководством Лучано Спаллетти разгромила «Сассуоло » в гостях в матче 19-го тура Серии А (3:0).

В шести последних матчах во всех турнирах туринцы одержали 5 побед и сыграли вничью с «Лечче» (1:1).

После увольнения Игора Тудора в октябре 2025 года у «Ювентуса» лишь одно поражение в 15 матчах – от «Наполи» (1:2).

12 января «Ювентус» сыграет с «Кремонезе».