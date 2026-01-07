«Ювентус» не проигрывает 6 матчей подряд – 5 побед и ничья
«Ювентус» продлил серию без поражений.
«Ювентус» продлил серию без поражений до 6 матчей.
Сегодня команда под руководством Лучано Спаллетти разгромила «Сассуоло» в гостях в матче 19-го тура Серии А (3:0).
В шести последних матчах во всех турнирах туринцы одержали 5 побед и сыграли вничью с «Лечче» (1:1).
После увольнения Игора Тудора в октябре 2025 года у «Ювентуса» лишь одно поражение в 15 матчах – от «Наполи» (1:2).
12 января «Ювентус» сыграет с «Кремонезе».
Аморим
Мареска
Оба одинаково!
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости