Глава Kick It Out о Росеньоре в «Челси»: «Среди темнокожих много талантов, желающих себя проявить. Лиэм преодолел все барьеры – хочется видеть больше таких достижений»

Глава Kick It Out о Росеньоре в «Челси»: среди темнокожих много талантов.

Генеральный директор организации Kick It Out Сэмюэл Окафор рад назначению Лиэма Росеньора главным тренером «Челси».

Во вторник лондонский клуб объявил о подписании контракта с Росеньором до 2032 года.

«Безусловно, он преодолел все барьеры, став главным тренером «Челси », и мы хотим видеть больше таких достижений.

Мы знаем, что среди темнокожих есть множество талантов... Они хотят получить шанс показать, на что они способны. Нам нужно продолжать упорно работать, чтобы преодолевать эти препятствия», – сказал Окафор.

Kick It Out об отсутствии в АПЛ тренеров из числа расовых и этнических меньшинств после отставки Нуну: «Проблема существует уже более 10 лет. Нельзя терять еще одно поколение»