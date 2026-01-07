  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глава Kick It Out о Росеньоре в «Челси»: «Среди темнокожих много талантов, желающих себя проявить. Лиэм преодолел все барьеры – хочется видеть больше таких достижений»
27

Глава Kick It Out о Росеньоре в «Челси»: «Среди темнокожих много талантов, желающих себя проявить. Лиэм преодолел все барьеры – хочется видеть больше таких достижений»

Глава Kick It Out о Росеньоре в «Челси»: среди темнокожих много талантов.

Генеральный директор организации Kick It Out Сэмюэл Окафор рад назначению Лиэма Росеньора главным тренером «Челси».

Во вторник лондонский клуб объявил о подписании контракта с Росеньором до 2032 года.

«Безусловно, он преодолел все барьеры, став главным тренером «Челси», и мы хотим видеть больше таких достижений.

Мы знаем, что среди темнокожих есть множество талантов... Они хотят получить шанс показать, на что они способны. Нам нужно продолжать упорно работать, чтобы преодолевать эти препятствия», – сказал Окафор.

Kick It Out об отсутствии в АПЛ тренеров из числа расовых и этнических меньшинств после отставки Нуну: «Проблема существует уже более 10 лет. Нельзя терять еще одно поколение»

Что безумнее: увольнение Марески из «Челси» или Аморима из «МЮ»?27035 голосов
АморимМанчестер Юнайтед
МарескаЧелси
Оба одинаково!премьер-лига Англия
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
дискриминация
logoпремьер-лига Англия
logoЧелси
logoЛиэм Росеньор
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Флетчер об отмене гола Лисандро: «Удивлен, что судья вмешался в эпизод – решение расстроило. Видел ситуации хуже при борьбе на стандартах в этом сезоне АПЛ»
13 минут назад
Чемпионат Италии. «Милан» сыграет с «Дженоа», «Кремонезе» против «Кальяри»
38 минут назад
915-й гол Овечкина, феерия «Барселоны», осечки «Сити», «МЮ» и «Челси», болельщикам запретили демонстрировать флаг РФ во время ОИ-2026 и другие новости
сегодня, 04:10
Тест для тех, кто смотрел АПЛ, еще когда Флетчер играл за «МЮ». Справится не каждый
сегодня, 05:00Тесты и игры
Сарри о продаже Гендузи: «Думал, мы могли использовать его для будущего «Лацио». А кто такой Ратков – я не знаю, не смотрел австрийский футбол, постараюсь выяснить его сильные стороны»
56 минут назад
Тим Шервуд: «Шешко недостаточно хорош, чтобы играть за «Манчестер Юнайтед». Он проявил себя против «Бернли», который скоро вылетит из АПЛ»
сегодня, 05:45
Чемпионат Англии. «Арсенал» встретится с «Ливерпулем»
сегодня, 05:05
Тотти считает, что выиграл бы «Золотой мяч», если бы играл в «Реале». Форвард провел всю карьеру в «Роме»
сегодня, 04:54
Суперкубок Испании. 1/2 финала. «Реал» сыграет с «Атлетико»
сегодня, 04:15
Флик о том, посмотрит ли матч «Реала» и «Атлетико»: «Не могу это подтвердить»
сегодня, 03:57
Ко всем новостям
Последние новости
«Милан» – «Дженоа». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
26 минут назад
«Арсенал» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 05:30
«Борнмут» заинтересован в аренде Нванери. Хавбек хочет остаться в «Арсенале» до конца сезона – у него 6 матчей в АПЛ
сегодня, 05:03
Кубарси о выходе «Барсы» в финал Суперкубка Испании: «Все хотят увидеть класико в финале. Нам нельзя расслабляться после 5:0»
сегодня, 04:40
«Атлетико» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
сегодня, 04:25
Невилл про «Ман Сити» в чемпионской гонке АПЛ: «Ничья против «Брайтона» – это еще один удар по ребрам»
сегодня, 03:45
Деку о травме тер Стегена: «У него было неприятное ощущение в колене, но он в порядке. Нет ничего серьезного, Марк – футболист «Барселоны»
сегодня, 03:30
Оливер Гласнер: «Гехи остается в «Кристал Пэлас», думаю. Но если скажет: «Я хочу уйти», и за него заплатят огромные деньги, то любой футболист уйдет, если играешь за такой клуб, как «Пэлас»
сегодня, 02:30
Егор Титов: «Дивеев – системообразующий игрок. Не только ЦСКА, но и сборной. Удивительно взять иностранца на замену, который играл мало»
сегодня, 02:11
Ломаевым интересуются клубы из Саудовской Аравии, Греции, Кипра и Болгарии (Sport24)
сегодня, 01:58