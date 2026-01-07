Лионель Месси: «На поле я меняюсь. Могу впасть в ярость, а потом чувствую себя идиотом»

Лионель Месси: на поле я впадаю в ярость, а потом чувствую себя идиотом.

Нападающий «Интер Майами » и сборной Аргентины Лионель Месси признался, что иногда сожалеет о своих поступках на поле.

«На поле я меняюсь. Я честолюбив, могу впадать в ярость.

Я делаю много всего, а потом, понимая, что натворил, чувствую себя идиотом», – сказал Месси.