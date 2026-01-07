Сборная Египта сыграет с Кот-д’Ивуаром в 1/4 финала Кубка Африки, Алжир – с Нигерией, Камерун – с Марокко, Мали – с Сенегалом
Определились все пары 1/4 финала Кубка Африки.
Определились все участники 1/4 финала Кубка африканских наций.
Сегодня сборная Алжира обыграла команду ДР Конго в 1/8 финала (1:0), а Кот-д’Ивуар разгромил Буркина-Фасо (3:0).
В 1/4 финала Мали сыграет с Сенегалом, Египет – с Кот-д’Ивуаром, Камерун – с Марокко, а Алжир – с Нигерией. Матчи пройдут 9 и 10 января.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
