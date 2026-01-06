Довбик заплакал после замены из-за повреждения в матче с «Лечче», в котором забил гол. Форвард «Ромы» ранее пропустил почти два месяца из-за травмы

Довбик не сдержал слез из-за травмы.

Нападающий «Ромы» Артем Довбик вышел на замену на 60-й минуте матча с «Лечче » (2:0), но был вынужден покинуть поле на 86-й из-за повреждения.

Украинец успел отличиться голом за отведенные минуты.

Вернувшись на скамейку запасных, футболист не смог сдержать слез. Довбик проводил свой третий матч после травмы, из-за которой он пропустил почти два месяца, начиная с начала ноября.

В текущем сезоне Серии А форвард забил 3 гола в 13 матчах. Его статистику можно увидеть здесь .