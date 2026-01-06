Бен-Йеддер перешел в марокканский «Видад». Контракт экс-форварда «Монако» – на полгода с возможностью продления
Виссам Бен-Йеддер перешел в «Видад».
Экс-форвард «Монако» Виссам Бен-Йеддер продолжит карьеру в чемпионате Марокко.
35-летний футболист перешел в «Видад», подписав контракт на полгода с возможностью продления еще на один сезон.
Последним клубом в карьере Бен-Йеддера был «Сакарьяспор» из второго дивизиона Турции, за который он выступал с сентября.
Ранее суд признал форварда виновным в психологическом насилии над бывшей женой и обязал футболиста выплатить ей более 30 000 евро. В ноябре 2024-го он получил два года тюрьмы условно по обвинению в сексуальном насилии.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер «Видада»
