Бен-Йеддер перешел в марокканский «Видад». Контракт экс-форварда «Монако» – на полгода с возможностью продления

Виссам Бен-Йеддер перешел в «Видад».

Экс-форвард «Монако » Виссам Бен-Йеддер продолжит карьеру в чемпионате Марокко.

35-летний футболист перешел в «Видад », подписав контракт на полгода с возможностью продления еще на один сезон.

Последним клубом в карьере Бен-Йеддера был «Сакарьяспор » из второго дивизиона Турции, за который он выступал с сентября.

Ранее суд признал форварда виновным в психологическом насилии над бывшей женой и обязал футболиста выплатить ей более 30 000 евро. В ноябре 2024-го он получил два года тюрьмы условно по обвинению в сексуальном насилии.