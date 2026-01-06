Гасперини набрал 1000 очков в Серии А за тренерскую карьеру. В трехочковую эру это удалось лишь Аллегри и Спаллетти
Сегодня «Рома» под руководством Гасперини обыграла «Лечче» со счетом 2:0 в матче 19-го тура чемпионата Италии.
Гасперини стал лишь третьим тренером в Серии А, достигшим этой отметки с сезона-1994/95, когда за победу стали начислять три очка. Ранее это удалось лишь Массимилиано Аллегри (1050 очков) и Лучано Спаллетти (1014 очков).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
