Шевченко сыграет за «Цирк Монако» в благотворительном матче, «олицетворяя ценности солидарности». В игре, посвященной проблеме СПИДа, поучаствуют Азар, Зеедорф, Пирес и другие
Шевченко выступит за команду «Цирк Монако» в благотворительном матче.
24 января на стадионе «Луи II» в Монако пройдет шестой розыгрыш Fight Aids Cup – благотворительного матча в рамках Международного циркового фестиваля Монте-Карло. Цель акции – повышение осведомленности о проблеме СПИДа.
По традиции, на поле встретятся команды «Барбажуанс» и «Цирк Монако» в поддержку ассоциации Fight Aids Monaco, основанной и возглавляемой принцессой Монако Стефанией.
Среди прочих в матче примут участие Эден Азар, Бафетимби Гомис, Робер Пирес, Людовик Жюли, Кларенс Зеедорф, Кристиан Карамбе и Юрий Джоркаефф.
Капитаном «Цирка» будет Андрей Шевченко. Foot Mercato подчеркивает, что украинец «будет олицетворять ценности солидарности, продвигаемые ассоциацией».
Фото: инстаграм «Барбажуанс»
Аморим
Мареска
Оба одинаково!
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Foot Mercato
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости