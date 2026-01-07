  • Спортс
  Шевченко сыграет за «Цирк Монако» в благотворительном матче, «олицетворяя ценности солидарности». В игре, посвященной проблеме СПИДа, поучаствуют Азар, Зеедорф, Пирес и другие
Шевченко сыграет за «Цирк Монако» в благотворительном матче, «олицетворяя ценности солидарности». В игре, посвященной проблеме СПИДа, поучаствуют Азар, Зеедорф, Пирес и другие

Шевченко выступит за команду «Цирк Монако» в благотворительном матче.

24 января на стадионе «Луи II» в Монако пройдет шестой розыгрыш Fight Aids Cup – благотворительного матча в рамках Международного циркового фестиваля Монте-Карло. Цель акции – повышение осведомленности о проблеме СПИДа.

По традиции, на поле встретятся команды «Барбажуанс» и «Цирк Монако» в поддержку ассоциации Fight Aids Monaco, основанной и возглавляемой принцессой Монако Стефанией.

Среди прочих в матче примут участие Эден Азар, Бафетимби Гомис, Робер Пирес, Людовик Жюли, Кларенс Зеедорф, Кристиан Карамбе и Юрий Джоркаефф.

Капитаном «Цирка» будет Андрей Шевченко. Foot Mercato подчеркивает, что украинец «будет олицетворять ценности солидарности, продвигаемые ассоциацией».

Фото: инстаграм «Барбажуанс»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Foot Mercato
