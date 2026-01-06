Эванс будет помощником Флетчера в матче с «Бернли». Экс-защитник ушел с поста главы отдела по арендам молодых игроков в декабре
Эванс будет помощником Флетчера в «МЮ».
Джонни Эванс войдет в тренерский штаб Даррена Флетчера в «Манчестер Юнайтед».
38-летний бывший защитник «МЮ» будет ассистентом Флетчера, назначенного исполняющим обязанности главного тренера после увольнения Рубена Аморима, в матче с «Бернли» 7 января. В тренерский штаб также войдут тренер команды «МЮ» U21 Трэвис Биннион и тренер академии Алан Райт.
С июня по декабрь 2025 года Эванс занимал в «МЮ» должность главы отдела по арендам молодых игроков и развития. В качестве игрока он провел за клуб 241 матч и забил 8 голов.
Аморим
Мареска
Оба одинаково!
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости