Иньяки о том, что назвал отстоем матчи Суперкубка в Саудовской Аравии: «Может, слова были не самыми удачными, но я не жалею. Это проблема для всех, прежде всего для болельщиков»

Иньяки Уильямс высказался о матчах Суперкубка Испании в Саудовской Аравии.

Форвард «Атлетика» Иньяки Уильямс объяснился после слов о проведении Суперкубка Испании в Саудовской Аравии.

Ранее футболист заявил : «Играть в Саудовской Аравии – отстой, мягко говоря. Национальные турниры за границей создают трудности болельщикам – ощущение, что играем на выезде».

«Возможно, слово [отстой] было не самым подходящим, и в конце концов у тренера в этом больше опыта. Он поговорил со мной перед тем, как выйти к журналистам, и сказал, что постарается сгладить ситуацию – так и получилось. Возможно, слова были не самыми удачными, но я не жалею.

Я стараюсь искать пользу для клуба и, прежде всего, для наших болельщиков. Глядя на все это, понимаешь: когда говоришь прямо, то, что думаешь, иногда все-таки нужно быть чуть осторожнее. Да, возможно, слово, которое я использовал, было не самым подходящим, но правда в том, что это проблема для всех, прежде всего для наших болельщиков.

Когда мне приходится говорить, я часто могу ошибаться, потому что стараюсь быть честным. И да, возможно, форма была не самой удачной, но для всех нас это действительно создает неудобства», – сказал Уильямс.

Завтра «Атлетик» сыграет с «Барселоной» в полуфинале Суперкубка Испании. Начало – в 22:00 по московскому времени.