«МЮ» потратил около 100 млн фунтов на компенсации за наем и увольнение тренеров и менеджеров после ухода Фергюсона

«МЮ» потратил почти 100 млн фунтов на компенсации после ухода Фергюсона.

«Манчестер Юнайтед » потратил около 100 миллионов фунтов на компенсации тренерам и членам руководства после ухода Алекса Фергюсона .

В понедельник «МЮ» уволил Рубена Аморима – за оставшиеся полтора года контракта тренер получит компенсацию в размере 10 млн фунтов, сообщает The Telegraph.

Таким образом, после ухода Фергюсона в 2013 году «МЮ» потратил 78 миллионов фунтов на компенсации тренерам и их штабам после увольнения. Так, Дэвиду Мойесу выплатили 4,9 млн фунтов, Луи ван Галу – 8,4 млн, Жозе Моуринью – 19,6 млн фунтов, Оле-Гуннару Сульшеру – 10 млн фунтов, Ральфу Рангнику – 14,7 млн фунтов, а Эрику тен Хагу – 10 млн фунтов.

Кроме того, «МЮ» также потратил порядка 21 млн фунтов на приглашение тренеров, а также наем и увольнение директоров клуба. Самой большой компенсацией стала выплата «Спортингу» в размере 11 млн евро за назначение Аморима в 2024 году.