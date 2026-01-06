Шустер о словах Карла про «Реал»: «Здорово, что Леннарт так четко об этом заявил. Он показывает стремление добраться до вершины мирового футбола»
Шустер о словах Карла про «Реал»: это хороший знак.
Бывший игрок сборной Германии Бернд Шустер высказался о словах хавбека «Баварии» Леннарта Карла про «Реал».
Ранее 17-летний футболист заявил, что хотел бы однажды перейти в мадридский клуб. После критики со стороны болельщиков «Баварии» Карл отключил комментарии в соцсетях.
«Я считаю, что это здорово, что Леннарт Карл так четко и открыто об этом заявил. Нужно всегда идти за своей мечтой – и футболисту в том числе. Это хороший знак, потому что он показывает стремление добраться до самой вершины мирового футбола.
К чему это в итоге приведет, сейчас еще невозможно предсказать», – сказал бывший полузащитник «Барселоны» и «Реала».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Bild
