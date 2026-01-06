  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Шустер о словах Карла про «Реал»: «Здорово, что Леннарт так четко об этом заявил. Он показывает стремление добраться до вершины мирового футбола»
27

Шустер о словах Карла про «Реал»: «Здорово, что Леннарт так четко об этом заявил. Он показывает стремление добраться до вершины мирового футбола»

Шустер о словах Карла про «Реал»: это хороший знак.

Бывший игрок сборной Германии Бернд Шустер высказался о словах хавбека «Баварии» Леннарта Карла про «Реал». 

Ранее 17-летний футболист заявил, что хотел бы однажды перейти в мадридский клуб. После критики со стороны болельщиков «Баварии» Карл отключил комментарии в соцсетях.

«Я считаю, что это здорово, что Леннарт Карл так четко и открыто об этом заявил. Нужно всегда идти за своей мечтой – и футболисту в том числе. Это хороший знак, потому что он показывает стремление добраться до самой вершины мирового футбола.

К чему это в итоге приведет, сейчас еще невозможно предсказать», – сказал бывший полузащитник «Барселоны» и «Реала». 

Что безумнее: увольнение Марески из «Челси» или Аморима из «МЮ»?26416 голосов
АморимМанчестер Юнайтед
МарескаЧелси
Оба одинаково!премьер-лига Англия
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Bild
logoЛеннарт Карл
logoЛа Лига
logoБернд Шустер
logoРеал Мадрид
logoбундеслига Германия
logoБавария
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Директор «Баварии» Фройнд о словах Карла про «Реал»: «Он сразу понял, что реплика была неудачной, и извинился. Леннарт высказался как 17-летний парень. Он счастлив здесь»
6 января, 17:20
Нетцер о Карле: «Для молодого игрока вполне разумно ставить целью переход в «Реал». У Леннарта сильный характер, он не позволяет шумихе влиять на него»
6 января, 13:40
Маттеус о словах Карла про «Реал»: «Здорово, что он уверен в себе. Это не высокомерие. Чтобы «Мадрид» заинтересовался Леннартом, ему придется исключительно хорошо играть за «Баварию»
6 января, 10:15
Главные новости
Шешко о дубле в матче с «Бернли»: «Это придаст уверенности. Рад, что смог помочь «МЮ» – это самое важное для меня»
10 минут назад
Ромеро о результатах «Тоттенхэма»: «В такие моменты должны выступать другие люди, но этого не происходит. И так уже несколько лет. Они появляются, когда все хорошо, чтобы наговорить лжи»
сегодня, 01:45
Семеньо забил победный гол «Тоттенхэму» на 95-й минуте – Ираола назвал это «сказочным финалом». Вингер «Борнмута» близок к переходу в «Ман Сити»
сегодня, 01:30
Директор «Крузейро» о Жерсоне: «Очень сложные переговоры с «Зенитом» со множеством деталей. Будем работать, но не можем гарантировать результат»
сегодня, 00:34
Франк о стаканчике с эмблемой «Арсенала»: «Неужели кто-то думает, что я специально его взял? Это было бы крайне глупо. Печально, что в мире футбола вы вынуждены задавать мне такие вопросы»
вчера, 23:05
Флетчер про 2:2 с «Бернли»: «Я разочарован, «МЮ» сделал более чем достаточно для победы»
вчера, 22:54
Гвардиола об 1:1 с «Брайтоном»: «Я очень доволен тем, как играл «Ман Сити». Мы упустили много моментов. Иногда мы забиваем, иногда нет, вот и все»
вчера, 22:48
Тренер «Челси» Макфарлейн о красной: «Кукурелья справился бы в 9 из 10 случаев. Проблема не в дисциплине или культуре, парни сильно хотят победить и позволяют эмоциям выйти из-под контроля»
вчера, 22:41
«Ньюкасл» победил «Лидс» (4:3), отыгравшись на 91-й и забив 4-й мяч на 102-й. Это самый поздний победный гол в АПЛ за время сбора статистики
вчера, 22:35
Франк пил из стаканчика с эмблемой «Арсенала» перед проигранным матчем с «Борнмутом». У «Тоттенхэма» 1 победа в 6 последних играх и 14-е место в АПЛ
вчера, 22:25Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Оливер Гласнер: «Гехи остается в «Кристал Пэлас», думаю. Но если скажет: «Я хочу уйти», и за него заплатят огромные деньги, то любой футболист уйдет, если играешь за такой клуб, как «Пэлас»
22 минуты назад
Егор Титов: «Дивеев – системообразующий игрок. Не только ЦСКА, но и сборной. Удивительно взять иностранца на замену, который играл мало»
41 минуту назад
Ломаевым интересуются клубы из Саудовской Аравии, Греции, Кипра и Болгарии (Sport24)
54 минуты назад
Дмитрий Парфенов: «Не уверен, что Карседо пришел с намерением играть в спартаковский футбол. Не думаю, что был разговор: все равно, как закончится чемпионат. Никто этого не поймет»
сегодня, 01:15
Флетчер будет руководить «МЮ» в матче Кубка Англии против «Брайтона»
сегодня, 01:02
«Россия теряет выдающегося специалиста из-за того, что Радимов не хочет тренировать. Он топ во всех планах, шикарнейший тренер». Гасилин о Владиславе
сегодня, 00:47
«Брентфорд» идет 5-м в таблице АПЛ после 4 побед в 5 матчах. Эндрюс проводит первый сезон в качестве главного тренера
сегодня, 00:22
Киву о 2:0 с «Пармой»: «В Серии А не бывает легко, соперники могут создать трудности. «Интер» сыграл зрело – нужно всегда быть сосредоточенным, иначе рискуешь»
вчера, 22:59
Доку о трех ничьих «Сити» подряд: «Это очень расстраивает. Дело не в сопернике, а только в нас. Мы могли забить больше, но сами создали себе проблемы»
вчера, 22:46
Игор Тиаго забил 16-й гол в сезоне АПЛ. Это рекорд среди бразильцев – форвард «Брентфорда» обошел Фирмино, Мартинелли и Кунью
вчера, 22:40