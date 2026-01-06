Шустер о словах Карла про «Реал»: «Здорово, что Леннарт так четко об этом заявил. Он показывает стремление добраться до вершины мирового футбола»

Шустер о словах Карла про «Реал»: это хороший знак.

Бывший игрок сборной Германии Бернд Шустер высказался о словах хавбека «Баварии» Леннарта Карла про «Реал».

Ранее 17-летний футболист заявил , что хотел бы однажды перейти в мадридский клуб. После критики со стороны болельщиков «Баварии» Карл отключил комментарии в соцсетях.

«Я считаю, что это здорово, что Леннарт Карл так четко и открыто об этом заявил. Нужно всегда идти за своей мечтой – и футболисту в том числе. Это хороший знак, потому что он показывает стремление добраться до самой вершины мирового футбола.

К чему это в итоге приведет, сейчас еще невозможно предсказать», – сказал бывший полузащитник «Барселоны» и «Реала ».