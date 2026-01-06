Амброзини об Аллегри: «Мастер коммуникации, у него достаточно широкие плечи, чтобы нести «Милан». Команда не обязана становиться первой, и это может стать преимуществом»
Бывший полузащитник «Милана» Массимо Амброзини оценил работу Массимилиано Аллегри в качестве главного тренера «россонери».
– В чем главная заслуга Аллегри на данный момент?
– Он сосредоточен на себе, несмотря на все дискуссии, которые раньше приводили к тому, что клуб, а следовательно и команду постоянно обсуждали. У Макса достаточно широкие плечи, чтобы выдержать вес «Милана», и это облегчает нагрузку на игроков. Кто знает, что бы произошло после после поражения от «Кремонезе» дома в первом матче, если бы он не взял на себя роль щита. Он способен побеждать благодаря своему футболу, основанному на выносливости и концентрации.
– Аллегри постоянно повторяет, что целью является попадание в первую четверку. Прав ли он, что не дает чрезмерных надежд?
– Макс – мастер коммуникации, и то, что он говорит, в любом случае верно. «Милан» стал восьмым в прошлом сезоне и не мог сразу делать громкие заявления и нацеливаться на скудетто. «Россонери» не обязаны финишировать первыми, и это может стать преимуществом в долгосрочной перспективе. «Милан» не должен участвовать в противостоянии «Интера» и «Наполи» за звание фаворита – им лучше оставаться в тени, и [заявлять о себе] в марте, если условия будут подходящими, – сказал Амброзини в интервью La Gazzetta dello Sport.