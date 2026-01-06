«МЮ» рассматривает ван Нистелроя на пост временного тренера. Фаворит – Сульшер (The Athletic)
Как сообщает The Athletic, Оле-Гуннар Сульшер является одним из главных претендентов на пост исполняющего обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» до конца сезона. Сегодня норвежец провел переговоры с клубом.
В числе других кандидатов также фигурирует Руд ван Нистелрой, который уже исполнял обязанности главного тренера после ухода Эрика тен Хага в прошлом сезоне. Также состоялись предварительные переговоры еще с несколькими кандидатами.
По словам источника, в настоящее время «МЮ» придерживается плана, при котором до конца текущего сезона будет назначен временный тренер, а затем клуб проведет тщательный поиск специалиста, который займет должность на постоянной основе.
В понедельник клуб уволил Рубена Аморима с поста главного тренера. Бывший полузащитник и нынешний тренер команды U-18 Даррен Флетчер будет руководить основной командой в матче против «Бернли» в среду.