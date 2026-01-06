Тен Хаг стал техническим директором «Твенте». Экс-тренер «МЮ» – воспитанник клуба
Эрик тен Хаг станет техническим директором «Твенте».
Эрик тен Хаг назначен техническим директором «Твенте».
Бывший главный тренер «Аякса» и «МЮ» присоединится к клубу с 1 февраля и подпишет контракт до лета 2028 года. С сезона-2026/27 тен Хаг сменит на посту технического директора Яна Штрайера, который ранее объявил об уходе.
Тен Хаг – воспитанник «Твенте», в качестве игрока он выступал за основную команду клуба в 1989–1990 и 1996–2002 годах. Впоследствии он начал в клубе тренерскую карьеру. Последним местом работы тен Хага был «Байер», который он покинул в сентябре 2025 года.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Твенте»
