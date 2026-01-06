Линекер об увольнении Аморима: «Он будто сам его спровоцировал. Игроки не подходили под его стиль, «МЮ» не поддержал Рубена. Клуб в последние годы – настоящий бардак»

Линекер об увольнении Аморима: в «МЮ» творится настоящий бардак.

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер отреагировал на увольнение Рубена Аморима с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед ».

«Мне кажется, будто он сам это спровоцировал. Казалось, что Рубен не очень подходит, но он был упрям в том, как хотел играть. Игроки не подходили под его стиль, и клуб должен был это понять.

Полагаю, его не поддержали в том смысле, что не привели футболистов, которых он хотел видеть на определенных позициях. Кроме того, в последние несколько лет этот футбольный клуб представляет собой настоящий бардак», – сказал Линекер в подкасте Rest Is Football.