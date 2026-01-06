  • Спортс
  • Капелло о проблемах сборной Италии: «У «Милана» в старте один итальянец, в «Юве» – два, в «Интере» – 4-5. Дети в 12 лет изучают тактику – зачем? Нужно работать с мячом, знать азбуку футбола»
Бывший главный тренер «Милана» и «Ювентуса» Фабио Капелло высказался о проблемах итальянского футбола. 

Как объяснить то, что происходит с Италией, которая в марте будет играть стыковые матчи, чтобы вообще попасть на чемпионат мира? Это уже не первый раз.

– В стартовом составе «Милана» играет один итальянец; в «Ювентусе» – всего два; в «Интере» – четыре или пять; в «Роме» – два или три. Вот в чем проблема.

С точки зрения будущего у нас не так много возможностей. Система подготовки дала сбой: слишком много тактики и слишком мало футбола. В этом и проблема Италии. Дети в 12 лет уже изучают тактику – зачем так рано? Нужно больше работать с мячом, уметь им владеть и знать азбуку футбола – А, Б, В, Г.

Я жил в Испании и наблюдал, что ребятам там нравится постоянно работать с мячом. Техника, техника… Сейчас футбол стал быстрее, и если у тебя нет техники, куда ты пойдешь? Тогда о чем мы вообще говорим – о прессинге? – сказал Капелло. 

В первом стыковом матче Италия сыграет против Северной Ирландии. Победитель сыграет с Уэльсом или Боснией и Герцеговиной. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
